Краевой минстрой опубликовал приказ о КРТ на месте бывшего киноцентра

Министерство строительства Пермского края опубликовало приказ о комплексном развитии территории жилой застройки вдоль ул. Куйбышева в районе бывшего кинотеатра «Премьер». Как свидетельствует документ, размещенный на сайте городской мэрии, площадь территории для реновации составит 12,5 га от ул. Механошина до ул. Белинского. Предельный срок реализации проекта — 12 лет с момента заключения договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Прикамья Фото: минстрой Прикамья

Согласно документу, в пределах территории будущего комплексного развития расположено 26 многоквартирных аварийных или ветхих домов общей площадью 28 тыс. кв. м и 46 объектов капитального строительства нежилого назначения. Находящиеся там сейчас гаражи, а также аварийные жилые и административные здания планируется снести и возвести на их месте около 250 тыс. кв. м жилья переменной этажности — 5–25 этажей. Для обеспечения новой жилой застройки объектами необходимой инфраструктуры планируется также строительство детских садов общей вместимостью 300 мест, выделение участка под строительство нового корпуса школы №10, а также строительство и переустройство инженерных сетей.

Отметим, планы по вовлечению в комплексное развитие территории аварийного здания киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и близлежащих земель у краевых властей появились еще в 2023 году. Сам киноцентр «Премьер» переехал в выкупленный краевыми властями киноцентр «Кристалл», расположенный по соседству. Тогда же выяснилось, что для проекта нужно расселить дома и нежилые здания (более 31 тыс. и 61 тыс. кв. м соответственно). На расселение и выкуп недвижимости может потребоваться свыше 4 млрд руб. Ожидается, что проживать в новом квартале смогут более 9 тыс. человек.