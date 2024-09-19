В море у берегов Сочи сохраняется самая высокая температура воды

Температура морской воды в Сочи остается комфортной для купания. Здесь, а также у берегов Туапсе она достигает +26 градусов, это самый высокий показатель в Краснодарском крае, следует из данных на сайте Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Сильнее всего остыло Азовское море – около +19 градусов температура воды в Приморско-Ахтарске, около +20 – в Ейске, столько же в Темрюке. В Новороссийске и Геленджике сохраняется комфортная температура – порядка +25 градусов, немного ниже в Анапе – +23.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Сириусе ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики предупредили, что до конца дня 19 сентября, а также в течение следующего дня на курорте возможны грозы, сильный ветер. Также продолжает действовать предупреждение по формированию смерчей у берегов Сочи.

Вячеслав Рыжков