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Девелопер «Железно» построит выставочный зал в Камской долине

В кировской строительной компании «Железно», выигравшей на торгах право комплексного развития двух несмежных территорий в Камской долине и вдоль шоссе Космонавтов в Перми, рассказали об освоении нового актива. Как сообщили на пресс-конференции в «Железно», планируемое КРТ в Камской долине станет самым масштабным из нынешних проектов девелопера. Общая площадь застройки по договору о комплексном развитии составит 73,06 га. «В рамках договора КРТ планируется строительство 330 тыс. кв. м жилья, школы на 1050 мест и детского сада на 350 мест. В школе будет три спортивных зала, хореографический зал для занятий танцами, аэробикой, шейпингом, актовый зал с эстрадой на 550 зрительских мест, мастерские и выставочный зал»,— отметили в «Железно».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам исполнительного директора «Железно» Юрия Перминова, механизм КРТ способствует повышению привлекательности территорий за счет улучшения их архитектурного облика, транспортной доступности. Это ведет к созданию оптимальных условий для стабильного развития района с точки зрения условий проживания, работы и ведения бизнеса, подчеркнул он.

Группа «Железно» в июле этого года стала единственным участником аукциона краевых властей на право КРТ двух несмежных территорий в Камской долине и вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Стартовая цена лота составляла 170,2 млн руб. С компанией из Кирова заключили договор КРТ, согласно которому инвестор построит на месте картодрома по ул. Спешилова жилье, соцобъекты и аквапарк. На шоссе Космонавтов девелопер возведет новый картодром и передаст его властям.

Сейчас «Железно» уже занимается освоением крупной территории в Перми. На площади 13,8 га, где раньше работал Пермский мясокомбинат, девелопер строит новый жилой район Камаполис.

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