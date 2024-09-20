Для спасения Вани Арбузова не хватает 953 415 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У Вани диагностирован острый миелобластный лейкоз, заболевание относится к группе высокого риска рецидива. С учетом диагноза и тяжелого течения болезни мальчику потребовалась трансплантация костного мозга. Донором стала его мама. После операции у Вани возникло частое и опасное осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" с поражением кожи. По жизненным показаниям мальчику требуется иммуносупрессивная терапия препаратом джакави, которого нет в нашей больнице».

Стоимость лекарства 985 415 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 953 415 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Арбузова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Ваниной мамы — Светланы Николаевны Антоновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).