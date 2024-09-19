В школе и детсаду Первоуральска выявили случаи заболевания менингитом

В детском саду и школе Первоуральска (Свердловская область) зарегистрированы случаи заболевания менингитом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Выявлены случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, которая протекает в менингеальной форме — то есть привела к воспалению оболочек головного мозга»,— рассказали в министерстве. Там подчеркнули, что заболеваний более опасным, серозным вирусным менингитом нет. По данным министерства, в школе и детсаду проведена санитарная обработка и проводится «полный комплекс противоэпидемических мероприятий».

Напомним, ранее в Екатеринбурге на дистанционное обучение перешли пять школ в Академическом районе. Мера связана с карантином, введенным из-за высокой заболеваемости внебольничной пневмонией.

В Роспотребнадзоре сообщали, что за прошедшую неделю число заболевших ОРВИ в Екатеринбурге выросло на 31,9% и составило 15,5 тыс. человек. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня на 18,5%.

Виталий Красиков