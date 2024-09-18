Четырехлетний ребенок пострадал в массовом ДТП в Сочи

В Сочи произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять человек, двое их которых дети. Одному из них четыре года, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Инцидент случился в среду, 18 сентября, на улице Транспортной рядом с торговым центром «Олимп». По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Опель» выехал на встречную полосу и врезался в три других транспортных средства. Авария привела к травмам у пяти человек, среди которых оказались двое несовершеннолетних. Возраст второго ребенка сейчас выясняют.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку обстоятельств инцидента. Ведется расследование, чтобы установить все детали и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что вчера в Сочи произошла авария, в которой столкнулись иномарка и мопед. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмами.

Мария Удовик