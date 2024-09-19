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Коммерсантъ FM
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Как подтверждается качество климатических проектов

Появление таких инициатив, как Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), призвано сделать бенчмарк и сертификацию для качественных офсетов. В организации уже завершили разработку своих основных углеродных принципов (Core Carbon Principles, CCP) и приступил к оценке программ, охватывающих 850 млн кредитов. В апреле 2024 года ICVCM была объявлена первая партия программ, отвечающих требованиям CCP: ACR, Climate Action Reserve и Gold Standard.

На ССР уже ориентируются некоторые правительства и регуляторы, которые допускают офсеты на регулируемые рынке, среди них Великобритания, Сингапур и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Действуют также инициативы, появившиеся как ответ на искажение корпорациями данных о своих климатических достижениях и целях. Среди них Инициатива по научно обоснованным целям (SBTi) и Инициатива по добровольным углеродным рынкам (VCMI). SBTi предоставляет стандартизацию для компаний, разрабатывающих научно обоснованные планы декарбонизации в соответствии с Парижским соглашением, а VCMI помогает компаниям делать заявления при покупке углеродных кредитов для компенсации выбросов, остающихся после прямых мер по декарбонизации, соответствующими реальности.

SBTi, в свою очередь, выпустила руководство по разработке и реализации стратегий снижения воздействия на окружающую среду за пределами цепочки создания стоимости (что может включать покупку углеродных квот) для поддержки других экономических и социальных субъектов в целях сокращения и устранения выбросов ПГ. В настоящее время SBTi также изучает роль, которую экологические сертификаты (включая углеродные квоты) могут играть в сокращении выбросов в третьем охвате (то есть в цепочке создания стоимости, но вне прямого контроля отчитывающейся организации).

VCMI выпустила черновой вариант «Заявления о гибкости в отношении охвата 3», которое позволит использовать углеродные квоты для покрытия до 50% объема выбросов третьего охвата до 2030 года после реализации всех прямых мер декарбонизации. Между тем результаты масштабного исследования SBTi, опубликованного в конце июля 2024 года, не обнаруживают искомого качества за текущими углеродными компенсациями. «Подавляющее большинство представленных доказательств (84%) утверждают, что рассматривать углеродные квоты как взаимозаменяемые с другими источниками, поглотителями или сокращениями выбросов нецелесообразно, нелогично или вредно для глобальных целей по предотвращению изменения климата, а остальные материалы не имеют четкого мнения. Около половины представленных доказательств прямо поддерживают использование требований о внесении вклада вместо требований о компенсации/балансе»,— заключили в SBTi, проанализировав 111 уникальных работ по углеродным кредитам, от научных исследований до белых книг. Отчет является частью более широкого пакета исследований, который будет использован для обновления корпоративного стандарта Net-Zero, разработанного группой SBTi для декарбонизации корпораций.

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