Горовой Александр Владимирович

Родился 31 июля 1960 года в селе Толстихино Красноярского края. В 1982 году окончил Политехнический институт Сибирского федерального университета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 1994 году — Академию МВД.

Карьеру в органах внутренних дел начал в 1982 году в отделении милиции города Артемовска Красноярского края. С 1982 по 1986 год — госавтоинспектор, в 1986–1990 годах — начальник отделения ГАИ Курагинского ОВД. С 1990 по 1991 год — замначальника Курагинского районного ОВД. В 1994–1996 годах — замначальника ОВД Свердловского района Красноярского края — начальник милиции общественной безопасности. С 1996 по 1997 год — начальник отдела ГАИ УВД Красноярска.

В 1997–2002 годах был начальником УВД Красноярска. С 2002 по 2005 год — замначальника ГУВД Красноярского края — начальник милиции общественной безопасности. В 2005–2010 годах — начальник ГУВД Красноярского края. С 2010 по 2011 год — начальник ГУВД по Ставропольскому краю.

11 июня 2011 года назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ. Курирует подразделения, отвечающие за охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения, функционирование органов внутренних дел в особых условиях, Главное управление по вопросам миграции.

Генерал-полковник полиции. Награжден орденами Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, другими государственными и ведомственными наградами.

Женат, есть дочь.