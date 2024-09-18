Президент «Сокола»: Отставка Рыжикова связана с результатами, а не интервью

Президент футбольного клуба «Сокол» Тимур Калимуллин назвал причиной отставки главного тренера команды Сергея Рыжикова неудовлетворительные спортивные результаты. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

По словам Тимура Калимуллина, Сергей Рыжиков принял команду, когда она отставала всего на четыре очка от лидера. Перед ним ставили задачу вывести клуб в серебряные призеры. Однако за второй круг чемпионата команда не смогла обыграть прямых соперников и проиграла команде «Лада-Тольятти». Цель по завоеванию серебра стала еще менее достижимой.

Как подчеркнул Тимур Калимуллин, отставка не связана с интервью Сергея Рыжикова изданию «Чемпионат». Она обусловлена исключительно неудачным выступлением команды.

Сегодня стало известно, что бывший голкипер «Рубина» покинул пост главного тренера казанского «Сокола» спустя два месяца после назначения.

Анар Зейналов