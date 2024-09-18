Мошенник из Ленинградской области обманул сочинца на полмиллиона рублей

В Сочи правоохранительные органы задержали 47-летнего жителя Ленинградской области, который обманом выманил у местного предпринимателя 525 тыс. руб. Деньги должны были пойти на покупку оборудования для бизнеса, сообщает пресс-служба УВД города.

Задержанный предложил бизнесмену приобрести необходимое оборудование для точки общественного питания. После обсуждения сделки мошенник начал отправлять своей жертве фотографии техники, которую якобы собирался купить.

Однако для завершения сделки он попросил перевести деньги на банковскую карту, которая, как позже выяснилось, принадлежала пожилой родственнице злоумышленника. Мошенник предполагал, что так его личность будет сложнее установить. Однако сотрудники уголовного розыска Лазаревского отдела полиции быстро разоблачили и задержали афериста.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По предварительным данным, похищенные средства мошенник потратил на свои личные нужды.

Мария Удовик