За чей счет дышать?

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) дома у тяжелобольного ребенка — это больше не диковинка и не роскошь, а вполне обыденная вещь. Тысячи неизлечимо больных маленьких пациентов теперь могут жить вместе со своей семьей, а не в больничной палате. Но, как выяснилось, продумывая обеспечение детей аппаратами на дому, государство упустило из внимания очень важный момент: кто будет платить за ремонт этой техники, если она сломалась? У больницы нет такой статьи расходов. У родителей нет таких денег. Решение необходимо как воздух.

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Оксана Пашина



Бывает так, что тяжелобольного ребенка вылечить нельзя. Тогда лучшее, что могут сделать врачи,— это стабилизировать состояние маленького пациента и отпустить его домой, обеспечив медицинское сопровождение. Это называется паллиативная помощь на дому: дети живут дома, с родителями, братьями и сестрами, любимыми игрушками, спят в своей кровати в пижаме, а не на койке в реанимации, где нельзя надевать одежду и выключать на ночь свет. К счастью, теперь это стало возможным. Причем даже для тех детей, которые не могут самостоятельно дышать.

Раньше ребенок в буквальном смысле был привязан кислородным шлангом к громоздкому и тяжелому аппарату ИВЛ, а значит, и к больничной палате. Современные аппараты легкие и компактные, их можно установить в обычной квартире и научить маму или папу с ними управляться. Покупать дорогое оборудование тоже не нужно — его бесплатно дает семье паллиативное отделение детской больницы. Вот только, как и любая техника, аппараты ИВЛ изнашиваются, требуют технического обслуживания, а стоит все это очень дорого.

Минздрав РФ написал приказы и методички, в которых, казалось бы, продумано все до мелочей: кому выдавать аппараты, когда и как, какие именно, какие нужны расходники, как обучить родителей… Не предусмотрено только, кто должен платить за ремонт, если прибор сломался.

— Если оборудование находится на балансе в стационаре, то его обслуживает и ремонтирует больница. В отношении технических средств, которые выдаются на руки пациенту, такой законодательной определенности нет. В приказе Минздрава №348 есть перечень изделий, предоставляемых для использования на дому, но про ремонт и техобслуживание там нет ни слова,— говорит Елена Сапего, заведующая Центром паллиативной медицинской помощи Областной детской клинической больницы Екатеринбурга.— Отделение паллиативной помощи финансируется за счет регионального и федерального бюджетов. Нам выделяют средства, которые мы тратим на содержание стационара и выездной службы, на зарплаты, но нигде не говорится, что эти средства можно тратить на ремонт техники, выданной пациенту. На все вопросы чиновники отвечают: денег нет. Ведь нет федерального закона, который регламентировал бы, что, допустим, одна десятая от средств на респираторное оборудование идет на техобслуживание и ремонт аппаратов ИВЛ.

Ремонт одного аппарата стоит от 150 тыс. руб. и выше — в зависимости от поломки. В Свердловской области решить вопрос помогают благотворительные фонды, но это проблема не областная, с ней сталкиваются детские больницы по всей стране.

Крупные поставки современных ИВЛ в больницы начались шесть-восемь лет назад и умножились во время эпидемии ковида. Прошло время, гарантия кончилась, техника выработала свой основной ресурс и начала ломаться. Поставщики отмечают, что аппараты в основном иностранного производства, а из-за санкций взлетели цены на запчасти и усложнилась логистика. Поэтому проблема требует основательного подхода и комплексного решения.

— Хорошо бы создать в области респираторный центр и для детей, и для взрослых, единый парк оборудования и инженерную группу, которая занимается ремонтом и обслуживанием,— мечтает Елена Сапего.— Тогда можно было бы выдать ребенку исправный аппарат, а сломанный сразу отправить в ремонт. У нас сейчас на дому находятся 72 аппарата, и еще 15 простаивают в ожидании ремонта. Нужно около 5 млн руб., но их нет.

И они не появятся, пока государство четко не определит статью расходов. Сделать это надо как можно быстрее, тяжелобольные дети по всей стране не могут задержать дыхание и подождать, пока чиновники придумают новые приказы.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда