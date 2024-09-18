В Нижнекамске мужчина потерял 3 млн руб., полагая, что общается в мессенджере со своим начальником. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске мужчина потерял 3 млн рублей, думая, что ему пишет начальник

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Нижнекамске мужчина потерял 3 млн рублей, думая, что ему пишет начальник

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, потерпевшему в мессенджере написал якобы руководитель его предприятия. В сообщении говорилось, что с ним свяжется сотрудник правоохранительных органов для обсуждения внеплановой проверки. Затем мужчине позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», который сообщил, что на него открыты счета в трех банках и их нужно срочно закрыть. Для этого звонивший убедил потерпевшего оформить кредиты на общую сумму 3,35 млн руб. и перевести деньги на указанные счета.

Вернувшись домой, нижнекамец, заподозрил мошенничество и связался с коллегами, которые также получали подобные сообщения, но прекращали общение. Пострадавший обратился в полицию.

Сегодня стало известно, что похожий случай произошел и в Альметьвске. Местная жительница отдала неизвестным около 5 млн руб., полагая, что общается с бывшим работодателем.

Анар Зейналов