Жительница Альметьевска отдала 5 млн рублей, думая, что говорит с экс-начальником

В Альметьевске местная жительница отдала неизвестным около 5 млн руб., полагая, что общается с бывшим работодателем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, неизвестные представились ее бывшим руководителем, используя в мессенджере аккаунт с фотографией ее начальника, и сообщили о якобы начавшейся проверке в ее бывшем месте работы. Они убедили женщину оформить несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». В результате четырехдневного общения с мошенниками потерпевшая оформила кредиты на сумму 4,5 млн руб. и перевела все деньги на неизвестные счета.

Кроме того, потерпевшая также попала в ДТП, пытаясь успеть перевести последние средства. Только после разговора с сыном, который заметил ее длительное отсутствие, женщина осознала происходящее и обратилась в полицию.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.