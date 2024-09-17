В вагонах поездов между Адлером, Москвой и Ростовом перевезли более тысячи машин

На СКЖД в вагонах-автомобилевозах поездов №19/20 «Тихий Дон» Ростов — Москва, №641/642 Ростов — Адлер, №101/102 Адлер — Москва, №103/104 Адлер — Москва перевезли более 1,8 тыс. машин с января по август 2024 года. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе СКЖД.

«Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до четырех машин или до восьми мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что лидерами по пассажиропотоку на вокзалах СКЖД за восемь месяцев стали станции Адлера и Сочи. С января по август с вокзала Адлера отправили 5,4 млн пассажиров, с вокзала Сочи — 3,4 млн.

Вячеслав Рыжков