Археолог назвал раскопки Новобиксинтеевского могильника нерядовым событием

Раскопки Новобиксинтеевского могильника — нерядовое событие в науке и интересный объект для изучения. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал кандидат исторических наук и археолог Василий Новиков.

Подобные погребения иногда находят на территории России, например, в Приморье и европейской части страны. С помощью естественно-научных методов ученые могут получить информацию о возрасте памятника, происхождении и т.д.

В Мензелинском районе Татарстана провели раскопки Новобиксинтеевского могильника 5 тыс. до н. э. Археологи нашли 9 погребений людей каменного века. Они полагают, что захоронения в могильнике старше древнеегипетских пирамид на 1,5 тыс. лет.

Образцы из погребения отправили на радиоуглеродный анализ для уточнения возраста погребенных. Специалисты проведут антропологический и геномный анализ захороненных людей.

Диана Соловьёва