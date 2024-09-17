Отопление в Кировском и Московском районах Казани готово на 99,3%

В Кировском и Московском районов Казани подготовка многоквартирных домов с центральным отоплением к отопительному сезону завершена на 99,3%, готовность социальных объектов — 99,2%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация районов.

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В районах заменили изношенные сети по улицам Восход, Коломенская, Королева, Хасана Туфана, Осиновская, Декабристов, Сабан и другим.

По словам администрации, сейчас идет модернизация инженерных сетей на пересечении улиц Восстания и Васильченко. Там меняют участок трубопровода, проложенного 40 лет назад, который обеспечивает теплом 64 тысячи жителей.

Отмечается, начало отопительного сезона зависит от снижения среднесуточных температур до +8 градусов в течение 5 дней.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани 1396 из 1397 многоквартирных домов с центральным отоплением успешно прошли проверки и готовы к началу отопительного сезона.

Анар Зейналов