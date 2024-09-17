В двух районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

В Вахитовском и Приволжском районах Казани 1396 из 1397 многоквартирных домов с центральным отоплением успешно прошли все проверки. Работы по адресу улица Карбышева, 39 планируют завершить в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации районов.

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В нынешнем сезоне начинает работать новая котельная по улице Толстого. Она будет обслуживать четыре жилых дома, детский сад и три административных здания.

Пресс-служба отмечает, что все социальные объекты полностью готовы к началу отопительного сезона.

Отопление включат, когда температура воздуха составит +8°С в течение пяти дней подряд. В первую очередь тепло получат больницы, детские сады и школы.

В 2024 году в Казани на реконструкцию тепловых сетей было потрачено 667 млн руб.