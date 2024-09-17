Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В двух районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

В Вахитовском и Приволжском районах Казани 1396 из 1397 многоквартирных домов с центральным отоплением успешно прошли все проверки. Работы по адресу улица Карбышева, 39 планируют завершить в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации районов.

Предыдущая фотография
В 2-х районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

В 2-х районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

Фото: telegram-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

В 2-х районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

В 2-х районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

Фото: telegram-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

Следующая фотография
1 / 2

В 2-х районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

Фото: telegram-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

В 2-х районах Казани 1396 домов с центральным отоплением прошли проверки

Фото: telegram-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

В нынешнем сезоне начинает работать новая котельная по улице Толстого. Она будет обслуживать четыре жилых дома, детский сад и три административных здания.

Пресс-служба отмечает, что все социальные объекты полностью готовы к началу отопительного сезона.

Отопление включат, когда температура воздуха составит +8°С в течение пяти дней подряд. В первую очередь тепло получат больницы, детские сады и школы.

В 2024 году в Казани на реконструкцию тепловых сетей было потрачено 667 млн руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...