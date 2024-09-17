Полицейские Сочи помогли доставить в больницу мужчину с диабетическим приступом

Сотрудники ДПС в Сочи оказали оперативную помощь мужчине, который потерял сознание из-за диабетического приступа. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

На улице Пластунской в Сочи водитель кроссовера обратился за помощью к полицейским. Мужчина сообщил, что его брат потерял сознание и ему срочно нужна медицинская помощь.

Полицейские включили спецсигналы и сопроводили водителя к 4-й Городской больнице, где помогли медперсоналу перенести пациента на каталки. В больнице им сообщили, что у мужчины произошел диабетический приступ, который мог привести к трагическим последствиям без своевременного вмешательства.

Сейчас состояние сочинца стабилизировалось, и он идет на поправку. Его брат поблагодарил полицейских за их быструю и профессиональную помощь в критической ситуации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября на трассе Джубга — Сочи столкнулись два большегруза, из-за чего водителя одного из грузовиков зажало в кабине. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

Мария Удовик