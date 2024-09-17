Спасатели помогли пострадавшему в ДТП на трассе Джубга — Сочи водителю

В ночь на вторник, 17 сентября, на трассе Джубга — Сочи столкнулись два грузовика. Водитель одного из них оказался зажат в кабине, ему потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сегодня ночью во время ДТП с участием двух грузовых автомобилей пострадал водитель одного из транспортных средств. На скользкой после дождя дороге грузовик вынесло на обочину, где в этот момент находился другой автомобиль»,— рассказали в ведомстве.

На месте спасатели оказали пострадавшему водителю первую помощь. В кабине грузовика ему наложили на травмированную ногу фиксирующую шину. Через разбитое лобовое стекло пострадавшего на носилках достали из салона. Водителя — 50-летнего жителя Кубани — передали медикам.

Ранее сообщалось, что на трассе Джубга — Сочи из-за другого ДТП с грузовиком образовалась большая пробка. Затор наблюдается на участке около 10 км от Зубовой Щели до поселка Волконка Лазаревского района, в нем придется стоять больше часа.

Вячеслав Рыжков