Коронавирусом в Сочи за неделю заболели более 50 человек

За прошедшую неделю коронавирусом в Сочи заболели больше 50 человек. В целом по Краснодарскому краю недельная заболеваемость ковидом превысила 700 случаев, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре — свыше 340. Более 50 — в Сочи, примерно столько же в Новороссийске. Больше 30 человек заболели в Тимашевском районе, в Кущевском — 28, в Армавире — 23, Динском — 18, Белоглинском — 16, Горячем Ключе — 15.

С 9 по 15 сентября на Кубани заболевание ковидом подтвердили у 728 жителей, в том числе более 150 детей. Выздоровели 693 человека. Скончались четыре пациента.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи была на том же уровне — около 50 случаев. В крае со 2 по 8 сентября заболели 706 жителей, скончались трое.

Вячеслав Рыжков