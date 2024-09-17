В Казани в результате столкновения грузовика и автобуса пострадали 4 человека

Сегодня в 11:11 на выезде с улицы Оренбургский тракт на Проспект Победы 33-летний водитель грузового автомобиля FAW врезался в маршрутный автобус МАЗ, под управлением 33-летнего водителя, жителя Пестречинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

В ДТП пострадали 4 пассажира автобуса. Их госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Казани, водитель грузовика нарушил требование дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу».

По факту ДТП вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведение административного расследования.

Диана Соловьёва