Умер снявший «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака

Советский и украинский кинооператор Леонид Бурлака умер в возрасте 85 лет. Как сообщила пресс-служба Национального союза кинематографистов Украины, господин Бурлака умер утром 15 сентября после продолжительной и тяжелой болезни. Оператор работал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Пётр Тодоровский, Вадим Лысенко и др.

Леонид Бурлака родился 9 октября 1938 года в Одессе. После школы в институт не пошел, а устроился проявителем пленки на недавно созданную Одесскую телестудию. Там же работал осветителем, ассистентом оператора и оператором. В 1961 году господин Бурлака, так и не получив еще высшего образования, перешел работать на Одесскую киностудию.

В 1963 году он окончил операторский факультет ВГИКа в Москве, после чего вернулся работать оператором в Одессу. За всю карьеру он снял более 40 кинофильмов и около 20 телевизионных картин. Наиболее известна его работа со Станиславом Говорухиным: господин Бурлака снял все пять серий телефильма «Место встречи изменить нельзя».

Он также был оператором фильма «Мальчишки ехали на фронт» Валентина Козачкова (1975 год), «Верность» Петра Тодоровского (1965), «На своей земле» Игоря Апасяна (1985) и др. В качестве режиссера снял в 1990 году фильм «Ры-ча-ги» по одноименному рассказу писателя Александра Яшина.

В 2017 году оператор стал терять память. Как рассказал в 2023 году его внук, кинооператор Игорь Иванько, у Леонида Бурлаки была болезнь Альцгеймера. В сентябре нынешнего года, незадолго до смерти оператора, его внук выпустил документальный фильм о нем — «Хрупкая память».

Евгений Белоусов