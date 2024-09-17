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Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно

В Сочи с ночи вторника, 17 сентября, ухудшилась погода. Несмотря на ливни и плохие условия, аэропорт курорта работает штатно, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Работаем штатно, задержек, связанных с погодными условиями, нет»,— рассказали в аэропорту.

На территории города сейчас действует штормовое предупреждение по непогоде. Ночью прошли дожди. Наибольшее количество осадков специалисты зафиксировали в горном кластере (30 мм). В Центральном районе курорта на побережье наблюдался локальный максимум (21 мм). Все службы курорта работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды в городе произошло несколько серьезных ДТП. Одно из них — на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Волконка. Здесь оказалась временно перерыта дорога, собралась пробка длиной около 10 км.

Вячеслав Рыжков

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