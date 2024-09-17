Пробка из-за ДТП на трассе Джубга — Сочи растянулась на 10 км

В Сочи собралась большая пробка на трассе Джубга — Сочи от Зубовой щели до поселка Волконка Лазаревского района. Затор наблюдается на участке около 10 км, в нем придется стоять больше часа, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Здесь утром 17 сентября произошла авария, фура перекрыла трассу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, на правом закруглении дороги у фуры «Вольво» слетела термобудка, из-за чего произошло столкновение с четырьмя авто. Водителя автомобиля «Черри» госпитализировали. Специалисты убрали термобудку. Перевернутая фура перегородила всю дорогу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Большие пробки наблюдаются также по трассе от Хосты до Адлера и в самом Адлере. На территории самого Сочи затруднено движение в центре. На курорте с утра вторника идут дожди, местами на дороги упали деревья, произошло несколько серьезных ДТП. Действует штормовое предупреждение по ливням с грозами.

Вячеслав Рыжков