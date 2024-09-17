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Сочинские теннисисты победили в первенстве России

Спортсмены из Сочи одержали победу в командном первенстве России по теннису. Соревнования проходили в Самарской области, состязались юноши и девушки до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В турнире участвовали 24 команды. Первое место среди юношей заняла команда Краснодарского края под руководством тренера спортшколы №19 Сочи Александра Тоноканяна. Выступили трое сочинских спортсменов.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов отметил, что новый успех сочинских теннисистов закономерен. Замглавы региона напомнил, что в Сочи кроме инфраструктуры имеются большие традиции и отличная тренерская школа.

Всего в крае теннисом занимаются более 9 тыс. человек. Более 2 тыс. — профессиональные теннисисты.

В начале сентября сочинская теннисистка Рада Золотарева одержала победу на международных соревнованиях в Сербии. В финале сочинка состязалась со шведской спортсменкой.

Вячеслав Рыжков

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