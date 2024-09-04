Сочинская теннисистка одержала победу на международных соревнованиях

Теннисистка из Сочи Рада Золотарева одержала победу на международных соревнованиях в городе Нови-Сад в Сербии. Спортсменка участвовала в турнире среди лучших теннисистов мира до 19 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В первом круге соревнований теннисистка встретилась с представительницей Испании с самым высоким рейтингом на соревнованиях, рассказал министр спорта Кубани Серафим Тимченко. В финале одиночного разряда сочинка состязалась со шведской спортсменкой и одержала победу.

В парном разряде напарницей представительницы Кубани была спортсменка из Московской области Анна Пушкарева. В финале они уступили соперникам из Румынии и Сербии, заняв второе место.

«Мы внимательно следили за происходящим на сербских кортах, активно болели за нашу спортсменку, которой с первой игры удалось превзойти ожидаемого лидера соревнований»,— рассказал господин Тимченко.

Всего в состязаниях участвовали 109 спортсменов из 25 стран мира. Рада Золотарева была единственной, кто представлял Краснодарский край.

Вячеслав Рыжков