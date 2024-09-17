Формат Лиги чемпионов

«Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Жирона» (все — Испания), «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Байер», «Штутгарт» (все — Германия), «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Ювентус», «Милан» (все — Италия), «Брест», «Лилль», «Монако», ПСЖ (все — Франция), «Зальцбург», «Штурм» (оба — Австрия), «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Бенфика», «Спортинг» (оба — Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Хорватия), «Спарта» (Чехия), «Селтик» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Словакия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

Даты проведения матчей предварительной стадии. 1-й тур — 17–19 сентября, 2-й тур — 1–2 октября, 3-й тур — 22–23 октября, 4-й тур — 5–6 ноября, 5-й тур — 26–27 ноября, 6-й тур — 10–11 декабря, 7-й тур — 21–22 января, 8-й тур — 29 января.

Соперники фаворитов на предварительной стадии

«Манчестер Сити»: «Интер», «Слован», «Спарта», «Спортинг», «Фейенорд», «Ювентус», ПСЖ, «Брюгге».

«Реал»: «Штуттгарт», «Лилль», «Боруссия», «Милан», «Ливерпуль», «Аталанта», «Зальцбург», «Брест».

«Бавария»: «Динамо», «Астон Вилла», «Барселона», «Бенфика», ПСЖ, «Шахтер», «Фейенорд», «Слован».

«Барселона»: «Монако», «Янг Бойз», «Бавария», «Црвена Звезда», «Брест», «Боруссия», «Бенфика», «Аталанта».

ПСЖ: «Жирона», «Арсенал», ПСВ, «Атлетико», «Бавария», «Зальцбург», «Манчестер Сити», «Штутгарт».