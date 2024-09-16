«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В последние дни акции компании, которая была в нашем топ-листе при составлении портфеля, — Ozon — очень неплохо себя ведут. С 13 сентября бумаги прибавили 7%. При этом удачно разрешилась очень важная для маркетплейса история: Ozon получает выплату в размере 6,4 млрд руб. от компании «Ингосстрах» по делу о пожаре. Наверняка это отразится в отчетности компании. Насколько ситуация успешно и хорошо развивается для Ozon? Стоит ли инвесторам покупать ее бумаги? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем страховой практики «МЭФ LEGAL» Иваном Рыбаковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Как в целом оценить ситуацию с точки зрения профессионала страхового рынка? И можно ли считать это решение успешным для Ozon?

Иван Рыбаков: Решение успешно для обеих сторон. На самом деле, когда мы говорим об урегулировании крупного страхового случая, убытка, каждая из сторон подступает к нему с некими своими ожиданиями. Зачастую страховщики хотят выплатить меньше, минимум необходимого по условиям договора страхования, а клиенты, как правило, ожидают максимальную компенсацию, включая упущенную выгоду, возможное дальнейшее развитие бизнеса и так далее. В данном случае то, что Ozon и «Ингосстрах» достигли компромисса, договорились о сумме, и, насколько мне известно, выплата уже произошла — это отличная новость для обеих сторон. Это означает, что у нас не будет судебного спора с не очень предсказуемым итогом. Стороны сошлись в своих оценках выплат и выгод и урегулировали страховой случай на досудебной стадии.

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