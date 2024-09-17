Сегодня исполняется 39 лет трехкратному чемпиону мира по хоккею, обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Овечкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Дорогой Александр, поздравляю тебя с днем рождения! Как истинно великий спортсмен, ты прошел блестящий путь от победителя юниорских турниров «Кубок Владислава Третьяка» до трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли и самого популярного хоккеиста всей планеты. Ты давно показал Северной Америке, что можешь играть в канадский хоккей лучше любого канадца. И при этом ты не только Профессионал, но и Патриот с большой буквы. Символично, что именно ты — рекордсмен современной эпохи по поездкам на чемпионат мира. Ты не просто мчишься в сборную по первому зову, но и ведешь за собой команду на льду. Бесценен твой вклад в золотые триумфы 2008, 2012 и 2014 годов, а также в завоевание Россией многочисленных серебряных и бронзовых медалей. На личном примере ты учишь молодежь не только стремлению быть чемпионом в своем деле, но и любви к Родине, уважению к лидерам страны, преданности интересам России. А твои человеческие качества необъятны, как и твой бомбардирский талант. Ты всегда открыт для хоккейной семьи, находишь время для встреч с молодежью и детьми, для благотворительности и новых идей, для продвижения здоровых ценностей. Я от всей души желаю тебе новых побед, удачи, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»