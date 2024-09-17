Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 39 лет трехкратному чемпиону мира по хоккею, обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Овечкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Дорогой Александр, поздравляю тебя с днем рождения! Как истинно великий спортсмен, ты прошел блестящий путь от победителя юниорских турниров «Кубок Владислава Третьяка» до трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли и самого популярного хоккеиста всей планеты. Ты давно показал Северной Америке, что можешь играть в канадский хоккей лучше любого канадца. И при этом ты не только Профессионал, но и Патриот с большой буквы. Символично, что именно ты — рекордсмен современной эпохи по поездкам на чемпионат мира. Ты не просто мчишься в сборную по первому зову, но и ведешь за собой команду на льду. Бесценен твой вклад в золотые триумфы 2008, 2012 и 2014 годов, а также в завоевание Россией многочисленных серебряных и бронзовых медалей. На личном примере ты учишь молодежь не только стремлению быть чемпионом в своем деле, но и любви к Родине, уважению к лидерам страны, преданности интересам России. А твои человеческие качества необъятны, как и твой бомбардирский талант. Ты всегда открыт для хоккейной семьи, находишь время для встреч с молодежью и детьми, для благотворительности и новых идей, для продвижения здоровых ценностей. Я от всей души желаю тебе новых побед, удачи, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...