В горах Сочи из-за непогоды закрывают туристические маршруты и канатные дороги

В Сочи днем в понедельник, 16 сентября, ухудшилась погода. Из-за дождей и гроз в горах курорта закрывают объекты туристического показа, канатные дороги, маршруты. Информацию опубликовали в Telegram-каналах «Красной Поляны» и «Розы Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На «Розе Хутор» из-за непогоды приостановил работу Йети парк. Приостановили работу также канатные дороги Эдельвейс (работает на подъем гостей из Парка водопадов), Волчья скала. Кавказский экспресс и Заповедный лес работают только на спуск. Посадка наверх приостановлена. Приостановил работу Родельбан. Закрыты Парк водопадов, тропы Крокус, Фиалка, Явор, Путь тритона, Календула, Дорога Нахазо, Пегас, Тропа Чемпионов, Горизонт, Панорама.

На «Красной Поляне» закрыты канатные дороги Аибга, Черная пирамида, Вершина, Красная Поляна. Между отметками 960–540 курсирует трансфер. Туристы могут спуститься на Поляну 540 на бесплатном трансфере, который останавливается на площади Сбербанка у эскалатора.

Об ухудшении погоды жителей и гостей Сочи и Сириуса ранее предупреждали власти. До 17:00 16 сентября, а также в течение суток 17 сентября здесь прогнозируются гроза и усиление ветра.

Вячеслав Рыжков