Жителей Сочи и Сириуса предупредили об ухудшении погоды

В Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается ухудшение погоды. До 17:00 16 сентября, а также в течение суток 17 сентября здесь прогнозируются гроза и усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15–18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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Также, напомнили в мэрии, на участке Магри — Веселое утром и днем 17 сентября могут формироваться смерчи. Об угрозе у побережья Сочи ранее предупреждали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб. Горожанам и туристам советуют воздержаться от отдыха у воды. Не рекомендуется оставлять транспорт под деревьями, шаткими конструкциями. Граждан просят предпринять необходимые меры предосторожности.

В Краснодарском ЦГМС сообщали, что вечером 16 сентября местами по краю возможны дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–23 м/с.

Вячеслав Рыжков