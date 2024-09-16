С начала года в Сочи произошло 64 ДТП с участием детей

В Сочи с начала 2024 года произошло 64 аварии с участием несовершеннолетних. В таких ДТП пострадали 72 ребенка и погибли двое, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ГАИ рассказали, что с 16 по 20 сентября на курорте пройдет Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Особое внимание уделят профилактике детского дорожного травматизма. Инспекторы проведут дополнительные рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД, уделят особое внимание безопасности детских перевозок.

Ранее в ГАИ курорта публиковали недельную статистику аварийности. С 6 по 12 сентября на курорте произошло 213 ДТП. В 15 случаях пострадали люди. Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 46 ДТП.

Вячеслав Рыжков