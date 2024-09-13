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За неделю в 213 ДТП в Сочи пострадали 15 человек

В Сочи за неделю с 6 по 12 сентября произошло 213 ДТП. В 15 случаях пострадали люди, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения очередности проезда — 48 случаев. Причиной 47 ДТП стало несоблюдение бокового интервала. В 33 случаях аварии спровоцировал неверный выбор дистанции. Еще 28 ДТП произошли по причине несоблюдения условий, разрешающих движение задним ходом.

Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 46 ДТП. Среда стала наименее аварийным днем — 22 ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком и иномаркой в Сочи погибли два человека. Авария произошла ранним утром в пятницу, 13 сентября. В полиции считают, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

Вячеслав Рыжков

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