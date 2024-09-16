Житель Абхазии при падении застрял головой в решетке забора в Сочи

Сочинские спасатели помогли 54-летнему жителю Абхазии, который оказался зажат в металлическом заборе. Мужчина упал и застрял головой в металлической решетке забора, из-за чего у него был сильный отек шеи и лица, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел в Центральном районе курорта на улице Клубничной. При помощи аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС освободили мужчину и эвакуировали в безопасное место, передав врачам. От спасенного исходил резкий запах алкоголя, отметили в ведомстве. Серьезных травм в результате падения приезжий не получил.

Ранее сочинские спасатели помогли пенсионерке с травмой ноги в горной местности близ водопада Кейва Адлерского района. Здесь 65-летняя туристка подвернула ногу, ее эвакуировали на носилках.

Вячеслав Рыжков