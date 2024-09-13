Спасатели эвакуировали пенсионерку с переломом ноги в Адлерском районе Сочи

Вчера, 12 сентября, во второй половине дня в горной местности близ водопада Кейва Адлерского района Сочи спасатели краснополянского подразделения эвакуировали женщину с травмой ноги. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас» Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас»

Инцидент произошел в горной местности, где 65-летняя туристка подвернула ногу. Спасатели прибыли на место происшествия и, оценив ситуацию, приняли решение эвакуировать пострадавшую по тропе к дороге на носилках. Специалисты преодолели 1,6 тыс. м по скользким сыпучим камням до служебного автомобиля, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

Жительницу Пензы передали медикам. О состоянии туристки пока не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Сочи удалось спасти двух человек, которых унесло на сапах на 3 км от берега пляжа в Лазаревском районе. У туристов был с собой мобильный телефон, с помощью которого они смогли сообщить примерные координаты своего местонахождения специалистам МЧС.

Мария Удовик