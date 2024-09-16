Нескольким районам Сочи ограничат подачу газа 17 и 19 сентября

Газотранспортная компания «Газпром трансгаз Краснодар» объявила о проведении плановых ремонтно-профилактических мероприятий на газораспределительных станциях (ГРС) в Сочи, которые затронут районы Кудепсты и Мацесты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Во вторник, 17 сентября, в Сочи начнутся работы по ремонту и профилактике на ГРС Мацесты. С 9:00 утра подачу газа временно приостановят для потребителей на участке от Мацесты до микрорайона Малый Ахун. Работы планируют завершить к 17:00, после чего специалисты приступят к пуску газа в систему. Полное восстановление газоснабжения запланировано до 21 сентября.

В четверг, 19 сентября, аналогичные мероприятия пройдут на ГРС в районе Кудепсты. Работы стартуют в 9:00, однако отключение газа начнется с 6:00. Завершение ремонта намечено на тот же день к 17:00, после чего газ повторно запустят в сеть. Полное восстановление ресурса для всех потребителей ожидается до 24 сентября.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 сентября, почти 40 улиц остались без света в Сочи. Временные неудобства продлятся до 19:00.

Мария Удовик