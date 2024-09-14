Почти 40 улиц останутся без света 16 сентября

В понедельник, 16 сентября, в Сочи временно ограничат подачу электроэнергии для 38 улиц и ряда населенных пунктов. Отключения продлятся с 07:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В указанный день без света останутся районы СНТ «Эдельвейс», улицы Тростниковая, Хуторская, Ружейная, переулки Кувшинок и Пихтовый. Также отключения затронут улицы Ульянова, Павлика Морозова, Б. Хмельницкого, Ленина, Кирова, Светогорскую и Шиловскую.

Временные ограничения в подачи электричества ожидаются на улицах Энергетиков, Суздальской и Черновицкой, а также в переулках Амбулаторный и Вертолетный. В список попали улицы Донская, Пластунская, Пятигорская и Транспортная. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Эти меры необходимы для повышения надежности электроснабжения. Специалисты также планируют внедрить новые технологии учета.

Мария Удовик