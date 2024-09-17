«Мы переходим от импортозамещения к расширению ассортимента»

Российский сектор молочной упаковки полностью восстановился после ухода иностранных производителей и поставщиков импортных товаров. О том, как удалось покрыть дефицит продукции, каким образом перераспределились доли рынка и стоит ли ожидать роста спроса, «Ъ-Review» рассказал председатель совета директоров АО «Ламбумиз» Сергей Ботвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено АО «Ламбумиз» Фото: Предоставлено АО «Ламбумиз»

— Как изменился за последние два с половиной года рынок упаковки для молока и как будет развиваться в перспективе?

— За этот период главным трендом на рынке молочной упаковки, как и во многих других отраслях, было импортозамещение после ухода международных игроков. Но сейчас наш сектор близок к восстановлению до уровня февраля 2022 года. Кризисная ситуация в индустрии позади, а основными вопросами становятся внутренняя конкуренция, межвидовая борьба пластика и картона, а также проблемы, связанные с изменением экологического законодательства в части увеличения различных сборов.

— Как отразился на секторе уход иностранных производителей?

— До 2022 года в России было четыре крупных производителя неасептической молочной упаковки. Это мы, «Элопак», который занимал 65% всего российского рынка, а также «Молопак» и «Роспак», которые традиционно работали на импортном сырье. Когда наши конкуренты ушли, все их потребители ринулись к нам. Чтобы нарастить объемы производства под выросший спрос, мы начали искать узкие места в производственном процессе и адаптировали его под новые реалии: ограничили количество цветов в печати, перераспределили объемы между клиентами и перепрофилировали линию, на которой до этого выпускалась одноразовая посуда, под упаковку Gable Top (картонная упаковка для жидкой продукции со сроком хранения до 30 дней.— «Ъ»). За счет этого мы увеличили выпуск продукции в 1,5–2 раза.

Наибольшие проблемы касались упаковки Tetra Top (картонный пакет квадратного сечения с пластиковым горлышком и крышкой для пастеризованных и ультрапастеризованных продуктов.— «Ъ») после ухода Tetra Pak вкупе с естественным ростом рынка. Такая продукция никогда не производилась на территории РФ и импортировалась из недружественных стран. Это поставило производителей молока в сложное положение и создало угрозу остановки ряда предприятий.

Дефицит этой продукции молочные заводы пробовали восполнять импортом из Китая. Мы при поддержке Минпромторга и Моспрома взялись за то, чтобы запустить технологии производства этого вида упаковки у нас на предприятии. Для этого купили оборудование и провели комплекс НИОКР совместно с НГТУ. И вот спустя чуть больше года мы уже выдали первые партии необходимой упаковки, которая на отечественном рынке получила название «ролл топ». На сегодняшний день наше производство работает уже в промышленном цикле. Теперь мы переходим от импортозамещения к расширению ассортимента.

— Возникали ли у вас проблемы с оборудованием или сырьем в связи с потерей европейского рынка и партнеров?

— Мы никогда не зависели от импорта, хотя часть оборудования нашего завода исторически была иностранной. Предприятие в советские времена первым начало делать упаковку, в которой молоко можно было доставить до покупателя. До этого его из бочек разливали по бидонам. Сначала это были знаменитые пирамидки, но технология их проклейки воском была ненадежной, они вечно протекали, так что от них довольно быстро отказались. Для выпуска современной упаковки Gable Top завод купил линию в Италии. Часть этого оборудования после нескольких модернизаций используется до сих пор.

При этом сырье — картон, полиэтилен — у нас всегда было отечественным. Иностранными были только краски, так что после 2022 года нам пришлось искать альтернативу. Какую-то часть материалов и оборудования удалось заменить на российские, что-то до сих пор через третьи страны завозится из-за рубежа. Сложности, несомненно, были, но нам их удалось преодолеть благодаря двум ключевым решениям. Прежде всего это создание запаса необходимых запчастей. Вторым стал подбор аналогов в дружественных странах.

— Как выросла доля «Ламбумиза» на рынке после выхода с него зарубежных компаний?

— Мы смогли подхватить выпавшие объемы и сейчас занимаем порядка 35–40% рынка. Это хорошая доля, и мы ее продолжим расширять. Нам удалось не только зайти в освободившуюся нишу, но и выдержать внутреннюю конкуренцию с другими отечественными производителями. Главный козырь компании — самый большой в России ассортимент продукции и форм упаковки. Кроме того, что у нас в парке оборудования наиболее технологичная на рынке печатная машина, мы единственные, кто имеет специализированный ламинатор, который позволяет делать наиболее востребованный на рынке полуфабрикат — ламинированный картон, из которого мы производим потом упаковку. Это серьезные конкурентные преимущества, и мы не стоим на месте, постоянно расширяя свои технические возможности. Сейчас, например, инвестируем в постпечатное оборудование.

— Ожидаете ли вы дальнейшего роста сегмента упаковки?

— На рынке асептической упаковки, которая позволяет долго хранить продукт без холодильника, идет органический рост, поскольку для некоторых пищевых и питьевых продуктов она просто не имеет альтернативы. Глобально прирост происходит за счет перехода на эту упаковку с других видов. В свою очередь, ниша неасептической упаковки Gable Top стабилизировалась и, скорее всего, будет показывать очень скромный рост, возможно, даже зафиксируется.

— Какие результаты вы прогнозируете по итогам года?

— Большая часть года уже прошла, и итоги первого полугодия полностью подтверждают наши планы. Так, выручка компании по основному продукту — упаковке Gable Top — превысила 1,2 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 года.

Операционная прибыль LTM (за предыдущие 12 месяцев) по итогам второго квартала 2024 года составила 514 млн руб. По итогам года мы также ожидаем сохранения этого уровня, то есть к прошлому году рост по операционной прибыли составит около 15–20%.

При этом развитие происходит за счет собственных ресурсов, которые направляются и на инвестиционные затраты: мы проводим большую реконструкцию входной группы завода, ведем постоянную модернизацию производственных линий, чтобы увеличивать загрузку на растущем спросе.

— Какие проекты вы реализуете в течение года?

— Основные инвестиции этого года уже сделаны. Прежде всего речь идет о печатной восьмикрасочной машине с центральным барабанным оттиском, которая обеспечивает высокое качество печати на различных материалах, а также о девятисекционной универсальной машине. Кроме того, для баланса мощностей мы приобрели комплекс высекального оборудования и оборудование, позволяющее очень качественно наносить коды «Честного знака».

Таким образом, текущие инвестиции призваны улучшить нашу эффективность как минимум на 10% и сократить издержки при сохранении полноценного уникального ассортимента. В перспективе мы рассматриваем дополнительные инвестиции, в том числе в сварочное и клеечное оборудование. Есть планы по модернизации нашего ламинатора.

— Какие ключевые цели компания ставит перед собой в этом году и в среднесрочной перспективе?

— «Ламбумиз» продолжает развиваться, и мы планируем расширение производственных площадей. Наш земельный участок площадью 2,5 га, расположенный в пределах МКАД, позволяет нам реализовать проект строительства нового производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м. Здесь мы планируем наладить выпуск новых видов упаковки, а также расширить производственные мощности в рамках текущего ассортимента. Общий объем инвестиций, запланированный на 2025–2026 годы, составляет 1,5 млрд руб., реализация этого проекта позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза.

— Вы планируете первичное размещение акций на бирже. Определены ли параметры? На что пойдут эти средства?

— На общем собрании акционеров летом было утверждено решение обратиться с заявлением о листинге акций на Московскую биржу, в начале августа совет директоров утвердил проспект ценных бумаг.

Никакие сроки, параметры и другие условия объявлять на данный момент мы не готовы, говорить об этом преждевременно.

У нас есть планы по строительству нового производственного цеха, о которых я уже упомянул, но, учитывая, что на текущий момент мы имеем нулевой чистый финансовый долг и уровень годовой операционной прибыли более 500 млн руб., нам доступны различные источники финансирования — как долговые, так и за счет собственной прибыли.

О своих решениях в части работы с рынком публичного капитала мы обязательно будем информировать инвестиционное сообщество, тем более что у нас уже есть подобный опыт, правда на долговом рынке: компания выходила на биржу в 2019 году с выпуском биржевых облигаций, который мы погасили в июне текущего года. Этот опыт стал отправной точкой для построения прозрачной структуры компании, внедрения органов корпоративного управления, где в скором времени могут появиться и независимые члены совета директоров.

Интервью взяла Ольга Матвеева