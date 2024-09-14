На создание реестров для контроля электросамокатов и мопедов нужно 420 млн руб.

Создание государственного реестра средств микромобильности и региональных информационных систем по контролю передвижения транспорта потребует около 420 млн. руб. из федерального бюджета. Такая оценка приводится в финансово-экономическом обосновании к проекту закона, который опубликовал Минтранс на regulation.gov.ru.

Оператором государственного реестра средств микромобильности станет подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс), его создание обойдется в 294 млн. руб. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также города с населением более 50 тыс. человек смогут создать региональную информационную систему средств микромобильности для контроля за новыми видами транспорта. На создание таких систем потребуется около 100 млн. руб. софинансирования из федерального бюджета. 25 млн руб. нужно на содержание реестра.

Согласно поправкам, мопеды, электровелосипеды и СИМ объединят под единым термином «средство микромобильности», их надо будет надо регистрировать в создаваемом государственном реестре. Госуслуга будет сопровождаться выдачей «учетного знака» для установки на транспорт (аналог автомобильного номера) и «учетной метки» (QR-код). Региональные реестры для контроля передвижения и нарушителей будут создаваться в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и городах с населением более 50 тыс. человек. Обязанность по регистрации начнет действовать после вступления закона в силу, то ориентировочно в 2026 году.

О других предложениях Минтранса по регулированию электросамокатов, электровелосипедов, мопедов и других видов транспорта читайте в материале «Ъ».

Иван Буранов