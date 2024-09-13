На Кубани завели дело после наезда подростка на самокате на ребенка

По поручению руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело после того, как подросток на электросамокате сбил ребенка в торговом квартале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Авария произошла в торговом квартале «Центр города». По данным из соцмедиа, на электросамокате мог передвигаться подросток. Сбитый мальчик получил ушибы и ссадины лица и тела, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следком Кубани возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Сейчас проводится изъятие записей камер видеонаблюдения. Для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка назначат судебно-медицинскую экспертизу. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль следственного управления.

Алина Зорина