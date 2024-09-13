В торговом квартале Краснодара подросток на самокате сбил ребенка

Молодой человек на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в торговом квартале «Центр города». Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: centergoroda.com Фото: centergoroda.com

По словам очевидцев, виновник ДТП — несовершеннолетний. После происшествия он скрылся из торгового квартала. Ребенка доставили в больницу. Как отметил его отец, травмы мальчика не угрожают его жизни и здоровью.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность виновника случившегося. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина