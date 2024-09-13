У кинотеатра в Сочи обвалился бетонный козырек

В Лазаревском районе Сочи у кинотеатра «Восход» обвалился бетонный козырек. В этот момент в здании находились люди, заявили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Свидетели происшествия заявили, что сеанс прервали, людей попросили покинуть зал. Также зрителям обещали вернуть плату за билеты.

По данным МЧС, инцидент произошел в минувшую среду, 11 сентября, в 21:40. Никто не погиб и не пострадал. Спасатели на место не выезжали. Причина происшествия устанавливается.

В пятницу, 13 сентября, в Сочи действуют сразу два предупреждения по погоде. На море могут формироваться смерчи. Также горожан и гостей курорта предупредили о сильном ветре.

Вячеслав Рыжков