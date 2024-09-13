В Сочи и Сириусе прогнозируют мощные порывы ветра

В пятницу, 13 сентября, в Сочи и Сириусе ожидают резкое усиление ветра в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным синоптиков, до конца дня порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. Все городские службы перевели на усиленный режим работы. Специалисты призывают местных жителей и гостей города принять меры предосторожности: не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Мария Удовик