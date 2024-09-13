В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение по смерчам над морем

До конца дня 13 сентября на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели в усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей и туристов. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям курорта настоятельно рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112 с мобильных телефонов, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Мария Удовик