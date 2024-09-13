В ДТП иномарка перевернулась на крышу в Сириусе

В пятницу утром, 13 сентября, в Сириусе произошло ДТП, в котором автомобиль «Джили» перевернулся на крышу. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ГАИ федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Около 9:00 на Морском бульваре 47-летний водитель автомобиля «Джили» не уступил дорогу транспортному средству «Киа», движущемуся по главной дороге. В результате столкновения «Джили» перевернулся на крышу.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Водитель перевернувшего автомобиля пострадал. Мужчину госпитализировали. Водитель и пассажиры второй машины не пострадали.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком в Сочи погибли два человека. Правоохранительные органы предполагают, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем. Одну из полос на месте аварии частично перекрыли.

Мария Удовик