Военкор Поддубный поблагодарил спасших его врачей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Евгения Поддубного Фото: telegram-канал Евгения Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный после выписки из больницы поблагодарил лечивших его врачей. Военкора выписали из НИИ им. Н. В. Склифосовского, однако, по словам директора НИИ Сергея Петрикова, ему придется регулярно ходить на перевязки. Евгений Поддубный пострадал при атаке беспилотника в Курской области 7 августа. Врачи диагностировали у него множество легких травм и ожогов.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы»,— сказал военкор на видео, опубликованном в Telegram-канале НИИ им. Н. В. Склифосовского. По словам Сергея Петрикова, особое опасение у врачей вызывают глубокие ожоги. Однако в случае с военкором все закончилось благополучно.

Евгений Поддубный был атакован беспилотником на следующий день после начала боев с ВСУ в Курской области. 8 августа его госпитализировали в Склиф. СКР по факту произошедшего расследует уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ). В Склифе Евгений Поддубный встретил 41-й день рождения, с праздником его поздравил президент Владимир Путин.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов