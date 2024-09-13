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Военкор Поддубный поблагодарил спасших его врачей

Директор НИИ Склифосовского: Поддубный будет ходить на перевязки

Фото: telegram-канал Евгения Поддубного

Фото: telegram-канал Евгения Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный после выписки из больницы поблагодарил лечивших его врачей. Военкора выписали из НИИ им. Н. В. Склифосовского, однако, по словам директора НИИ Сергея Петрикова, ему придется регулярно ходить на перевязки. Евгений Поддубный пострадал при атаке беспилотника в Курской области 7 августа. Врачи диагностировали у него множество легких травм и ожогов.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы»,— сказал военкор на видео, опубликованном в Telegram-канале НИИ им. Н. В. Склифосовского. По словам Сергея Петрикова, особое опасение у врачей вызывают глубокие ожоги. Однако в случае с военкором все закончилось благополучно.

Евгений Поддубный был атакован беспилотником на следующий день после начала боев с ВСУ в Курской области. 8 августа его госпитализировали в Склиф. СКР по факту произошедшего расследует уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ). В Склифе Евгений Поддубный встретил 41-й день рождения, с праздником его поздравил президент Владимир Путин.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов

Фотогалерея

Основные события СВО за сентябрь

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13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow &lt;br> На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow
На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел &lt;br>На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел
На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе &lt;br>На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM &lt;br>На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями &lt;br>На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля &lt;br>На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

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13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow
На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел
На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

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