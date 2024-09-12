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В Сочи удалось найти двух пропавших в море сапбордистов

В акватории Черного моря в Лазаревском районе Сочи спасли двух сапбордистов, которых унесло от берега на 3 км. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Ситуация стала известна спасателям Лазаревского подразделения благодаря сообщению отца пропавших. В 21:00 он обратился за помощью, сообщив, что его детей, которые катались на сапах, унесло в открытое море и они не могут вернуться на берег самостоятельно.

У туристов был с собой мобильный телефон, с помощью которого они смогли передать свои координаты специалистам. Спасательная команда на гидроцикле вскоре обнаружила 22-летнюю девушку и ее 20-летнего брата. Они находились в 3 км от Центрального пляжа поселка Лазаревское. Медпомощь им не понадобилась.

Мария Удовик

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