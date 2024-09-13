Пассажира поезда Красноярск — Адлер могут осудить на пять лет за хулиганство

Саратовская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства, совершенного с применением насилия к потерпевшему на железнодорожном транспорте. Инцидент произошел в поезде Красноярск — Адлер в августе текущего года, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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В надзорном органе рассказали, что в августе текущего года фигурант находился в вагоне-ресторане пассажирского поезда. На участке станция Сенная — станция Саратов-1 Приволжской железной дороги пассажир начал ругаться, размахивать руками. На неоднократные замечания другого пассажира фигурант не реагировал. Позже напал на потерпевшего и нанес ему телесные повреждения. В итоге хулигана задержали сотрудники транспортной полиции.

В отношении пассажира — 44-летнего жителя Омска— расследуют уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что за мелкое хулиганство задержали молодого человека, который на высоте 960 м на Красной Поляне дрифтил на спортивном автомобиле. Свой поступок он объяснил незнанием законодательства и восторгом от видов гор.

Вячеслав Рыжков