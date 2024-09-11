На Красной Поляне задержали дрифтера на арендованном «Мустанге»

На Красной Поляне сотрудники ДПС задержали молодого человека, который на высоте 960 м дрифтил на спортивном автомобиле. О происшествии рассказали правоохранительным органам прохожие и другие участники дорожного движения, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Сотрудники ДПС оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. В ходе беседы с инспекторами молодой человек объяснил свои действия незнанием законодательства и восторгом от видов гор.

В отношении задержанного составили два административных протокола: один за нарушение правил дорожного движения, второй — за мелкое хулиганство. До рассмотрения дела в суде молодого человека поместили в камеру для задержанных.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил скутериста в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Водителя двухколесного транспорта доставили в больницу без сознания.

Мария Удовик