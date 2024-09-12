Марго Робби стала лицом аромата Chanel N5

Австралийская актриса Марго Робби, известная своими ролями в фильмах «Барби», «Однажды в Голливуде», «Скандал» начинает представлять самый знаковый аромат Chanel — N5. Она уже является амбассадором марки с 2018 года и сейчас открывается новая глава сотрудничества: актриса присоединяется к звездной команде французского Дома. Среди них Катрин Денев, Николь Кидман и сама Коко Шанель, которая снималась в первой рекламе духов в 1921 году. Позже вышло еще четыре интерпретации «пятерки», последняя появилась на свет в 2018 году — парфюмерная вода L’Eau, созданная «носом» марки Оливье Польжем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марго Робби

Фото: Chanel Марго Робби

Фото: Chanel